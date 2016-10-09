CHP çelengi kavga çıkarttı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelişinin 91'inci yıldönümü törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda yapılan törene gönderilen üzerinde 'Kemal Kılıçdaroğlu CHPGenel Başkanı' yazılı çelenk krize neden oldu. Çelengin bilgileri dışında yollandığını öne süren CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay, "Protokol gereği siyasi partilerin çelenkkoyması yasak" diyerek çelengi tören alanından uzaklaştırdı. Ancak törendekidiğer CHP'liler, Atakay'a tepki gösterdi.
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