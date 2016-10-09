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çelengi kavga çıkarttı

CHP çelengi kavga çıkarttı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelişinin 91'inci yıldönümü törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda yapılan törene gönderilen üzerinde 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı' yazılı krize neden oldu. Çelengin bilgileri dışında yollandığını öne süren İlçe Başkanı Atilla Atakay, "Protokol gereği siyasi partilerin çelenk koyması yasak" diyerek çelengi tören alanından uzaklaştırdı. Ancak törendeki diğer CHP'liler, Atakay'a tepki gösterdi.
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