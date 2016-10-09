Çavuşoğlu'ndan kritik Başika görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Asya İşbirliği Diyaloğu İkinci Zirvesi dolayısıyla Bangkok'ta bulunan Bakan Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Johnson'la yaptığı görüşmede, Başika konusu başta olmak üzere Irak bağlamındaki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Suriye konusunun da gündeme geldiği öğrenildi.