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Çavuşoğlu'ndan kritik Başika görüşmesi

Dışişleri Bakanı , İngiliz mevkidaşı ile telefonda Başika konusunu konuştu

Çavuşoğlundan kritik Başika görüşmesi

Dışişleri Bakanı , İngiltere Dışişleri Bakanı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Asya İşbirliği Diyaloğu İkinci Zirvesi dolayısıyla Bangkok'ta bulunan Bakan Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Johnson'la yaptığı görüşmede, Başika konusu başta olmak üzere Irak bağlamındaki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Suriye konusunun da gündeme geldiği öğrenildi.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 20:15
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