Canikli: Mağduriyet dilekçeleri aynı kalemden çıkmış gibi

FETÖ soruşturmaları sırasında mağdur olduklarını iddia edenlere ilişkin de konuşan Canikli, bu konudaki çağrılarından önce bu anlamda başvuruda bulunanların azlığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet vurgusu ve illerde gerçekten mağdur olanların başvurularının en geniş şekilde incelenmesi talimatından sonra görevine son verilenlerin sayısından daha fazla müracaat sayısına ulaşıldığını belirten Canikli, şöyle devam etti:

KELİMELER AYNI, İFADELER AYNI

"Çoğunlukla örgütün talimatı çerçevesinde bu müracaatlar yapılıyor. Sadece sayıdan anlamıyoruz. Dilekçelere baktığımız zaman hepsi tek kalemden çıkmış gibi, şablon başvurular. Cümleler, kelimeler hemen hemen aynı. Bu, müracaatların çoğunda kişi 'Ben FETÖ üyesi değilim' demiyor. Diyor ki 'Ben ByLock'u kullandım ama ByLock gizli, saklı değil. Böyle olsaydı yasaklanırdı.'

ASLINDA İTİRAF DİLEKÇESİ

Bu, 17-25 Aralık'tan sonra yani FETÖ'nün 'Bank Asya'da hesap açın, para yatırın' çağrısından sonra bu çağrıya uyarak para yatıranlar içinde geçerli. Onlar da 'Biz para yatırmadık' demiyorlar. Diyor ki 'Bank Asya resmi bir banka. Kurallara göre, ülkenin kanunlarına göre faaliyette bulunan bir banka. Biz de para yatırdık.' Genel müracaatların çok büyük bölümü bu şekilde. Aslında bu dilekçeler itiraf. 'Biz mensubu değiliz' demiyor. Sadece kendisine bir savunma mekanizması, bir kanal açmaya çalışıyorlar."