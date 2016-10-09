Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, olası Musul operasyonu konusunda uyarılarda bulunarak, "Biz bunu destekliyoruz ancak ne yaparsanız yapın işgalden önceki Musul halkına dokunmayın. Musul Musullularındır. Dışarıdan getirilen başka sivillerle şehrin demografik yapısı bozulmasın" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda partisinin İstanbul milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "İstanbul milletvekillerimiz ile bir değerlendirme toplantısı yaptık. Partimizin çalışmalarını değerlendirdik. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yapılan çalışmaları. Gerek bölücü terör örgütü, gerek FETÖ terör örgütü ile ilgili çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Milletvekillerimiz vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri bizimle paylaşma fırsatı buldu. Verimli bir toplantı oldu. İstanbul ile ilgili çalışmalar konusunu da değerlendirme fırsatı bulduk" diye konuştu.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, DEAŞ'ın Başika Kampı'na yönelik saldırılarını değerlendirerek, "Zaman zaman DEAŞ saldırıları oluyor, gerekli karşılık veriliyor. Bu yeni bir şey değil. Orada peki bizim askeri unsurlarımız ne iş yapıyor. Yaptıkları çok açık. DEAŞ'e karşı mücadele eden yerel Irak halkının eğitimini yapıyor. DEAŞ ile ilgili de doğrudan saldırılara karşılık vermek suretiyle bir hizmet görüyor. Musul'un bir gecede DEAŞ tarafından işgal edildiğini biliyorsunuz. O dönemde bizim başkonsolosluğumuzda da bulunan vatandaşlarımız rehin alınmıştı" ifadelerini kullandı.

Musul'un DEAŞ'ten temizlenmesine yönelik çalışmaları da değerlendiren Yıldırım, "Şimdi Irak Bağdat hükümeti öncülüğünde Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesine yönelik yeni bir plan var. Bu kapsamda diyoruz ki bu çalışmaları yapabilirsiniz, biz bunu destekliyoruz ancak ne yaparsanız yapın işgalden önceki Musul halkına dokunmayın. Musul Musullularındır. Dışarıdan getirilen başka sivillerle şehrin demografik yapısı bozulmasın. Yeni bir anlaşmazlık kapısı açılmasın. Bu hususu dikkatle izliyoruz" şeklinde konuştu.