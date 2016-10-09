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Bakan Albayrak: "5-10 yıl sonra hikaye sizde"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un da katılımıyla kongrenin açılışını yaptı

Bakan Albayrak: 5-10 yıl sonra hikaye sizde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 'nin açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Dünya Enerji Kongresi, açılış töreniyle başladı.

BAKAN ALBAYRAK STANTLARI DOLAŞTI
Kongrenin açılışını, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ile gerçekleştiren Albayrak, kurdele kesiminin ardından fuar alanındaki stantları dolaştı.

Fuar alanının girişindeki ekranda, 15 Temmuz darbe girişimi hakkındaki kısa filmi, Dünya Enerji Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Younghoon David Kim, Konseyin eski başkanı Maria Jose Nadeau ve Konsey Genel Sekreteri Christoph Frei ile izleyen Bakan Albayrak, o gece sivil halkın elinde hiçbir silah olmadan tanklara karşı durduğunu anlattı.

15 TEMMUZ'U UNUTMAMALIYIZ
Albayrak, "15 Temmuz'u unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve dünyaya anlatmalıyız." ifadesini kullandı.

Albayrak, kongrenin dünya barışına ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) standına uğrayan Bakan Albayrak ve diğer misafirlere, kurumun düşük kalorili kömür madeninden hazırladığı organik cilt bakım ürünleri hediye edildi.

"5-10 YIL SONRA HİKAYE SİZDE"
İstanbul Aydın Üniversitesi'nin TÜBİTAK ödüllü elektrikli araç standını da ziyaret eden Albayrak, üniversiteli öğrencilere hitaben, "Dünya ayağınıza geldi, 5-10 yıl sonra hikaye sizde." dedi.

23. Dünya Enerji Kongresi, 13 Ekim Perşembe günü sona erecek.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 20:51
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