Ayıklama kongresi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,bugün başlayacak ilçe kongreleri nedeniyleparti teşkilatlarına gönderdiği genelgede,"Kongrelerimizde FETÖ ve diğer suçörgütleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakıve illiyet bağı tespit edilenler kesinlikleayıklanacak, partimizle ilişikleri kesilecektir"dedi. Bahçeli teşkilatlara gönderdiğigenelgede özetle şu ifadelere yer verdi:
FETÖ darbe teşebbüsüyle birlikte riskleryaygınlaşmış, belirsizlikler fazlalaşmış, gelecekplanları ertelenerek askıya alınmıştır.
Milli Mücadele yıllarından daha ağırşartlar hüküm sürmekte, günden günehakimiyet alanını genişletmektedir. FETÖ,ihanet ikizi PKK'yla birlikte eşzamanlı,birbirini tamamlar şekilde Türkiye'ye tuzakkurmuş ve dehşet sarmalına çekmiştir.
15 Temmuz'da Türkiye'nin iç savaşasavrulması, ardından içine doğru kıvrılarakçökmesi net olarak planlanmıştır.
Pensilvanya'dan yağdırılan ölümve yıkım emirleriyle Ankara'nındüşürülmesi, Türkiye'nin imhasıkurgulanmıştır.
Himmet ve himmet şifreleriyleTürk devletinin hücrelerine kadarsızıp işgal hareketi başlatanFETÖ; bugüne kadar Türkiye'yiuçurumdan aşağı itmek veyok etmek için adice, alçakçafaaliyette bulunmuştur.
TEK KELİMEYLE AKIL TUTULMASIDIR
Kahraman TSK'nın terörizmle mücadele için Irak'ta olmasından rahatsızlık duyulması en hafif tabirle pervasızlıtır. Bu itibarla TSK'nın Irak'ın Başika Kampı'nda bulunması ülke ve bölge güvenliği açısından da zorunluluktur. O topraklarda terör örgütleri cirit atıp birçok ülkenin askeri konuşlanmışken, Türkiye'ye 'işgalci' denilmesi akıl tutulmasıdır.
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