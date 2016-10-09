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Ayıklama kongresi

MHP’de kongre süreci başladı. Genel Başkan Bahçeli, “Kongrelerimizde FETÖ ve diğer suç örgütleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı ve illiyet bağı tespit edilenler kesinlikle ayıklanacak” dedi...

Ayıklama kongresi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün başlayacak ilçe kongreleri nedeniyle parti teşkilatlarına gönderdiği genelgede, "Kongrelerimizde FETÖ ve diğer suç örgütleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı ve illiyet bağı tespit edilenler kesinlikle ayıklanacak, partimizle ilişikleri kesilecektir" dedi. Bahçeli teşkilatlara gönderdiği genelgede özetle şu ifadelere yer verdi:

FETÖ darbe teşebbüsüyle birlikte riskler yaygınlaşmış, belirsizlikler fazlalaşmış, gelecek planları ertelenerek askıya alınmıştır.
Milli Mücadele yıllarından daha ağır şartlar hüküm sürmekte, günden güne hakimiyet alanını genişletmektedir. FETÖ, ihanet ikizi PKK'yla birlikte eşzamanlı, birbirini tamamlar şekilde Türkiye'ye tuzak kurmuş ve dehşet sarmalına çekmiştir.
15 Temmuz'da Türkiye'nin iç savaşa savrulması, ardından içine doğru kıvrılarak çökmesi net olarak planlanmıştır.
Pensilvanya'dan yağdırılan ölüm ve yıkım emirleriyle Ankara'nın düşürülmesi, Türkiye'nin imhası kurgulanmıştır.
Himmet ve himmet şifreleriyle Türk devletinin hücrelerine kadar sızıp işgal hareketi başlatan FETÖ; bugüne kadar Türkiye'yi uçurumdan aşağı itmek ve yok etmek için adice, alçakça faaliyette bulunmuştur.

TEK KELİMEYLE AKIL TUTULMASIDIR
Kahraman TSK'nın terörizmle mücadele için Irak'ta olmasından rahatsızlık duyulması en hafif tabirle pervasızlıtır. Bu itibarla TSK'nın Irak'ın Başika Kampı'nda bulunması ülke ve bölge güvenliği açısından da zorunluluktur. O topraklarda terör örgütleri cirit atıp birçok ülkenin askeri konuşlanmışken, Türkiye'ye 'işgalci' denilmesi akıl tutulmasıdır.
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