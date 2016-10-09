Aşıyı bırak yoğurda bak

Aykırı çıkışlarıyla tıp dünyasında yankı uyandıran Prof. Dr. Canan Karatay, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Balıkesir'in Gömeç İlçesi'nde düzenlenen 'Yoğurdumu KendimYapıyorum' adlı etkinliğe katılan Prof. Dr. Karatay, yoğurdun en iyi aşı olduğunu söyledi. Geçen yıl 'Çocuğuma ŞekerVerme' kampanyasını başlatan Prof. Dr. Canan Karatay öncülüğündeki Sağlıklı Yaşıyoruz Grubu, bu kez Gömeç'in Karaağaç Mahallesi'nde 'Yoğurdumu Kendim Yapıyorum' sloganıyla kendini gösterdi.
TOK TUTAR, KİLO VERDİRİR
Prof. Dr. Karatay, Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş ve 20 kişilik ekiphep birlikte yoğurt mayaladı. Ev yoğurdunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, şunları söyledi: "Yoğurdu evde kendimiz yaptığımız zaman en doğal probiyotiktir. Bütünyaşlı, çocuk, hastaların bağışıklıksistemini güçlendirir. Bol yememizlazım. Hayatı uzatır. Kafkasya'da uzun yaşarlar. Çünkü, sabah, öğlen, akşam yoğurt yerler. Ama tamyağlı sütü kullanacaksınız. Bununprobiyotik sayısı çok önemlidir.Yüzde 80 bağışıklık sisteminigüçlendirir. En iyi aşıdır. Kış geliyor. Kendi yoğurdumuzuyapalım ve çocuklarımızı,hastalarımızı bunlarla besleyelim. Tok tutar, kilo da verdirir."
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