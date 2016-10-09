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Aşıyı bırak yoğurda bak

Her sözü olay olan Prof. Dr. , hazır yoğurtlara savaş açtı. ‘En iyi aşı doğal yoğurttur’ diyerek uyardı: Ama tam yağlı sütten ve evde kendiniz mayalayacaksınız...

Aşıyı bırak yoğurda bak
Aykırı çıkışlarıyla tıp dünyasında yankı uyandıran Prof. Dr. , yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Balıkesir'in Gömeç İlçesi'nde düzenlenen 'Yoğurdumu Kendim Yapıyorum' adlı etkinliğe katılan Prof. Dr. Karatay, yoğurdun en iyi aşı olduğunu söyledi. Geçen yıl 'Çocuğuma Şeker Verme' kampanyasını başlatan Prof. Dr. Canan Karatay öncülüğündeki Sağlıklı Yaşıyoruz Grubu, bu kez Gömeç'in Karaağaç Mahallesi'nde 'Yoğurdumu Kendim Yapıyorum' sloganıyla kendini gösterdi.

TOK TUTAR, KİLO VERDİRİR
Prof. Dr. Karatay, Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş ve 20 kişilik ekip hep birlikte yoğurt mayaladı. Ev yoğurdunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, şunları söyledi: "Yoğurdu evde kendimiz yaptığımız zaman en doğal probiyotiktir. Bütün yaşlı, çocuk, hastaların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bol yememiz lazım. Hayatı uzatır. Kafkasya'da uzun yaşarlar. Çünkü, sabah, öğlen, akşam yoğurt yerler. Ama tam yağlı sütü kullanacaksınız. Bunun probiyotik sayısı çok önemlidir. Yüzde 80 bağışıklık sistemini güçlendirir. En iyi aşıdır. Kış geliyor. Kendi yoğurdumuzu yapalım ve çocuklarımızı, hastalarımızı bunlarla besleyelim. Tok tutar, kilo da verdirir."
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