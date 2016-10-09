Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "yarın saat 10.04'te Ankara Tren Garı önünde, AKA-DER, KALDIRAÇ, İşçi Gazetesi ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere sivil toplum örgütleri temsilcileri, siyasi partiler, sendikalar, patlamada ölenlerin aileleri ve yakınları ile marjinal sol yapıların katılımıyla anma etkinliği düzenleneceği" bilgilerinin elde edildiği belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca başta Ankara Tren Garı önü ve yakın çevresi olmak üzere 10 Ekim 2016 tarihinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı anımsatılan açıklamada, Valilikçe sivil toplum kuruluşları tarafından sembolik olarak oluşturulacak bir grubun anma etkinliği düzenlemesine izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, yarın saat 07.30'dan anma etkinliği sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Hipodrom Caddesi - Talatpaşa Bulvarının (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları / Gar kavşağı alt geçidi dahil) araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.