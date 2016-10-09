Aile Üniversitesi

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Subaşı Mahallesi'nin muhtarı olan Merve Nuray Karakaya, oğlu ile birlikte üniversite sınavına girdi. Anne-oğul Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nü kazanarak sınıf arkadaşı oldu. Okumayı çok sevdiğini söyleyen Nuray Karakaya, şöyle konuştu: "Üniversite hayalimi gerçekleştirdim. Oğlum İhsan Karakaya da aynı bölümü kazandı. Aynı sınıftayız." İhsan Karakaya ise annesi ile aynı sınıfta olmanın kendisini gururlandırdığını belirterek "Güzel bir duygu. Birbirimize derslerimizde yardımcı oluyoruz" diye konuştu.