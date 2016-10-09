Aile Üniversitesi

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Subaşı Mahallesi'nin muhtarı olan Merve Nuray Karakaya, oğlu ile birlikte üniversite sınavına girdi. Anne-oğul Ordu ÜniversitesiYerel Yönetimler Bölümü'nükazanarak sınıf arkadaşıoldu. Okumayı çok sevdiğini söyleyen Nuray Karakaya, şöyle konuştu: "Üniversite hayalimi gerçekleştirdim. Oğlum İhsan Karakaya da aynı bölümü kazandı. Aynı sınıftayız." İhsan Karakaya ise annesi ile aynı sınıfta olmanın kendisini gururlandırdığını belirterek "Güzel bir duygu.Birbirimize derslerimizdeyardımcı oluyoruz" diye konuştu.
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