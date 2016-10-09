Ağır kayıp

İlginç olay dün Şanlıurfa'da yaşandı. Çiftçilik yapan İsmailKoç, 40 dönüm arazisine yaklaşık 120 kilogram mısır tohumu ekti. 3 ay boyunca sulayan ve mısırlarını büyüten Koç, bir sabah baktığında ise tarlasının tamamının talan olduğunu gördü. Çiftçi büyük şok yaşadı. İsmail Koç, ziraat mühendislerini tarlaya götürdü. Yapılan ilk incelemede, yaşanan olayın tarlada çıkan rüzgar yada hortumdan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Açıklamaya ikna olmayan çiftçi, 'Tarlamdan hortum geçmiş olsa arazimin hemen yan tarafındaki, arazilere zarar vermemiş. Yandaki tarlalarda da en az birer ikişer sırasında olsa hasar görmeliydi' diyerek tekrar İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat etti. Kurum mühendisleri anlam veremediği olayla ilgili yaptıkları geniş çaplı soruşturmada bir başka ihtimali daha ulaştı. Çiftçinin progen frida isimli mısır tohumu kullandığını belirleyen mühendisler, tarladaki tahribatın bu tohumdan kaynaklanmış olabileceği yönünde rapor tuttu. Koç ise "Bir gün öncesinde bir şey yoktu. Sonraki sabah tarlaya gittiğimde şok oldum. " dedi.
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