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7 'li terörist etkisiz hale getirildi

kapsamında terör örgütü 'e ait silah mevzileri ve komuta binasının bulunduğu 5 bina imha edildi, ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan terör örgütü DAEŞe bir darbe daha!
kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü 'e ait hedeflere yönelik hava harekatında silah mevzileri ve komuta binasının bulunduğu 5 bina imha edildi, ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 11:27
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