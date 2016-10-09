5 sınava FETÖ incelemesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Jandarma Yüzbaşı C.Ç.'nin itirafları sonrasında yüz binlerce kişiyi doğrudan etkileyen 5 sınavı mercek altına aldı. Başsavcılık, soruların çalındığı gerekçesiyle 2009- 2012 KPSS, 2013 ALES ve YDS (Yabancı Dil Sınavı)ile İç Denetçilik Sınavı'nıinceliyor. C.Ç.'nin itiraflarındabu sınavların sorularının çalınarakörgüt mensuplarına verildiği yeraldı. Öte yandan dönemin ÖSYMyöneticilerinin de inceleneceği vesoruların çalıınmasında sorumluluğuolanların ortaya çıkartılacağıbelirtiliyor. Savcı Yücel Erkman,önceki gün facebook hesabındanFETÖ içinde yer alanlara çağrıdabulunarak 'etkin pişmanlık' yasasındanyararlanıp ifade vermeyedavet etti.
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