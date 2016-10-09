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5 a incelemesi

5 sınava FETÖ incelemesi
Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Jandarma Yüzbaşı C.Ç.'nin itirafları sonrasında yüz binlerce kişiyi doğrudan etkileyen 5 ı mercek altına aldı. Başsavcılık, soruların çalındığı gerekçesiyle 2009- 2012 KPSS, 2013 ALES ve YDS (Yabancı Dil Sınavı) ile İç Denetçilik Sınavı'nı inceliyor. C.Ç.'nin itiraflarında bu sınavların sorularının çalınarak örgüt mensuplarına verildiği yer aldı. Öte yandan dönemin ÖSYM yöneticilerinin de inceleneceği ve soruların çalıınmasında sorumluluğu olanların ortaya çıkartılacağı belirtiliyor. Savcı Yücel Erkman, önceki gün facebook hesabından FETÖ içinde yer alanlara çağrıda bulunarak 'etkin pişmanlık' yasasından yararlanıp ifade vermeye davet etti.
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