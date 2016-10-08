Yemek yetmiyorMUŞ

Eğitim-öğretim yılı sancılı başladı. Muş Üniversitesi'nde okuyan ve YüksekÖğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan kız öğrenciler, kazan kaldırdı! Öğrenciler, yurtta yaşadıkları sorunlar nedeniyle önceki akşam eylem yaptı. Yurt önünde toplanan 100'e yakın üniversiteli, yurtta yemek şirketi tarafından çıkarılan yemeğin yetmediğini ve bu nedenle aç kaldıklarını anlattı. Yemeklerin yanı sıra yurtta sıcak su sıkıntı da yaşadıklarını belirten öğrenciler, "Bin kişilik yemek çıkartıyorlar ve hiçbirimize yetmiyor, sürekli aç kalıyoruz. Su sıkıntımız da var. Sürekli sular kesiliyor. 2-3 gün boyunca sular akmıyor. Aç ve susuz öğretim görüyoruz" ifadelerini kullandı. Oturma eylemi yapan öğrenciler daha sonra sessizce dağıldı. Yurt yetkilileri ise iddiaların asılsız olduğunu, bazı teknik sorunların ise giderileceğini açıkladı.
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