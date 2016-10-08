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Yaşasın Cuma Ali

7 ay önce ye yakalanan 5 yaşındaki için uygun donör Almanya’da bulundu. İşlemler için 980 euroyu denkleştiremeyen ailesi istedi

Yaşasın Cuma Ali
İzmir'de yaşayan Mehmet Ali Kolay (41) ile Hatice Kolay (38) çiftinin hayatı, geçen Şubat ayında kabusa döndü. Çiftin tek çocuğu olan 5 yaşındaki , aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Minik çocuğa teşhisi konuldu. Kolay'a uygun ilik ise Almanya'da bulundu.

'GARİBAN İNSANLARIZ'
Aldıkları haberle yıkılan baba Kolay, "Gariban insanlarız, akrabalarımızın zaman zaman ı oldu ama o da bir yere kadar. Almanya'daki ilik bankasına 980 Euro yatırmam gerektiği söylendi. Ancak 150 Euro bulabildim ve bunu yatırdım, daha sonra tekrar para istediler ve bana 'Bu para yatmazsa işlem yürümüyor' dediler. Eğer parayı bulabilirsek oğlum Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilecek ve orada ilik nakli yapılabilecek. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyorum" dedi. Hastane yetkilileri ise bu paranın devlet tarafından karşılanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını ve sürecin devam ettiğini belirtti. Bu arada yakınları tarafından hastanedeki odasında cep telefonuyla görüntülenen Cuma Ali Kolay, "Oyuncak istiyor musun" sorusuna başını "Evet" anlamında sallayarak cevap verdi.

HAYIRSEVERLER İŞ BAŞINA!
Amansız hastalığın pençesine düşen 5 yaşındaki Cuma Ali Kolay ve gözü yaşlı ailesi hayırseverlerden yardım istedi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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