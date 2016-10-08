Yaşasın Cuma Ali

İzmir'de yaşayan MehmetAli Kolay (41) ile HaticeKolay (38) çiftinin hayatı,geçen Şubat ayında kabusadöndü. Çiftin tek çocuğu olan5 yaşındaki Cuma Ali Kolay,aniden rahatsızlanınca hastaneyekaldırıldı. Minik çocuğa lösemiteşhisi konuldu. Kolay'a uygun ilikise Almanya'da bulundu.
'GARİBAN İNSANLARIZ'
Aldıkları haberle yıkılan babaKolay, "Gariban insanlarız,akrabalarımızın zaman zamanyardımı oldu ama o da biryere kadar. Almanya'daki ilikbankasına 980 Euro yatırmamgerektiği söylendi. Ancak 150Euro bulabildim ve bunuyatırdım, daha sonra tekrar para istediler ve bana'Bu para yatmazsaişlem yürümüyor'dediler. Eğer parayıbulabilirsek oğlumEge ÜniversitesiHastanesi'ne sevkedilecek ve orada iliknakli yapılabilecek.Yetkililerden vehayırseverlerdenyardım istiyorum" dedi.Hastane yetkilileri isebu paranın devlet tarafından karşılanmasıiçin gerekli çalışmaların başlatıldığınıve sürecin devam ettiğini belirtti. Buarada yakınları tarafından hastanedekiodasında cep telefonuyla görüntülenenCuma Ali Kolay, "Oyuncak istiyormusun" sorusuna başını "Evet"anlamında sallayarak cevap verdi.
HAYIRSEVERLER İŞ BAŞINA!
Amansız hastalığın pençesine düşen 5 yaşındaki Cuma Ali Kolay ve gözü yaşlı ailesi hayırseverlerden yardım istedi.
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