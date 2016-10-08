TSK, 15 Temmuz şehitlerini andı

Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Piyade Er Mustafa Duman ve Bayram Demir anısına düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde, 15 Temmuz'un asker, polis ve sivil şehitleri de unutulmadı. Albay Erhan Altunok'un sunumuyla gerçekleştirilen törende şehit yakınları da hazır bulundu.

15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının paylaşıldığı törende Albay Altunok, 15 Temmuz şehitlerinin hayat hikayelerini de aktardı. Duygusal anların yaşandığı törende şehit aileleri göz yaşlarına hakim olamadı.

Altunok, sunumunda Türkiye'nin son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara yönelik, "Nice zaferler kazanmış, nice hain emelleri bertaraf etmiş şanlı milletimiz, bugün de yaşadığımız sıkıntıların üstesinden gelebilecek yüksek azim ve kararlılığa elbette ki sahiptir." ifadelerini kullandı.