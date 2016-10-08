Tokat gibi cevap

Başika'daki Türk askeri için "Türk askeri orada kendini piknikte sanmasın" diyerek tehdit eden Irak'ın sözde Başbakanı Haydar El İbadi'ye Başbakan Binali Yıldırım sert cevap verdi. Cuma namazını AK Parti Genel Merkezi'nin karşısındaki Başyazıcıoğlu Camii'nde kılan Yıldırım, şunları söyledi:



ERKEN SEÇİM YOK: (Erken seçim var mı?) Arkadaşlar işimize bakalım, lüzumsuz işlerle uğraşmayalım.



ASKER PİKNİK YAPMAZ GÖREV YAPAR: (İbadi'nin "Türk askeri kendini piknikte sanmasın" sözleri) Piknikte olduğunu kim söylüyor, bizim eskerimiz piknik yapmaz. Dünyanın başının belası DEAŞ ile mücadele yapıyor. Bu mücadeleyi Suriye'de Irak'ta yapan sadece biz değiliz. ABD, Rusya, 60 küsür ülkeden orada mücadele eden var. Irak ile ne fiziki ne gönül bağı olmayan birçok ülkenin orada uzmanı var, askeri var.



IRAK ÖNCE PKK'YI ÖNLESİN: Bağdat'ın bu ve buna benzer açıklamalarını fevkalade tehlikeli ve kışkırtıcı buluyorum. Askerimiz uzun zamandır orada. Bizim Irak'ın toprak bütünlüğüyle veya Irak'a hasmane, düşmanca bir tutumumuz yok. Bağdat hükümeti, buna takılacağına yıllardır bağrında beslediği ve terör örgütüne karşı yapacağı birşey varsa onu yapsın, sonra konuşsun.



KİM VAR KİM YOK BİLİYORUZ: (İbadi'nin 'Irak'ta yabancı ülke güçleri yok' sözü) Biz Irak'ta neyin var, neyin yok olduğunu biliyoruz. Onun için bu lafların hiç kıymeti harbiyesi yok.



BM YENİDEN YAPILANDIRILMALI: (Irak'ın BM'yi toplantıya çağırması) Olabilir. Herkes BM'yi toplantıya çağırabilir ama BM keşke dünyanın sorunlarını çözebilecek iradeye sahip olsa. 5 tane daimi üyenin maalesef her zaman dediği oluyor ve 196 ülke ona boyun eğmek zorunda. Onun için BM'nin güvenilirliği sorgulanıyor.



LİDERLERLE GÖRÜŞECEĞİZ: Mini anayasa komisyonu çalışmaları bitti, şimdi iş artık genel başkanlara kaldı. Önümüzdeki günlerde bu konuyu bir CHP ve MHP genel başkanlarıyla bir görüşme yapacağız.



TAM GÜN İLE DAHA İYİ EĞİTİM: Tepkiler genelde iyi ama öğrenciler biraz mutsuz. Biz de öğrenciyken okul olmadığı zaman daha da mutlu olurduk.



FETÖ VE YANILTMA HAREKETİ: (İhraçlara yapılan itirazlar) İşlem yapılanların sayısından fazla başvuru var. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama, doğru bir iş yapmadıklarından eminim. Maalesef FETÖ terör örgütü burada da bir yanıltma hareketine girmiş durumda.



MAĞDUR EDEBİYATI YAPIYOR: Ne yazık ki anamuhalefet partisi genel başkanı, 15 Temmuz'u bıraktı, sanki 15 Temmuz olmamış, millet mağdur olmamış, şehitler olmamış, gazilerimiz yaralanmamış, bedel ödenmemiş, bir mağdur edebiyatıdır gidiyor. Bırak kardeşim...

