Genelkurmay Başkanlığında yapılan açıklamaya göre, 45'inci gününe ulaşan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Azaz-Rai sektöründe muhaliflerin oluşturduğu Özel Görev Kuvvet Grubu, Rai'nin güneybatısında yer alan Aktarin bölgesinde kontrol sağladı.

Dün yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit oldu, 9 muhalif yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarında herhangi bir zayiat ve hasar meydana gelmedi. Muhalif unsurlar, harekatın başlangıcından bu yana 119 meskun mahalde, yaklaşık bin 10 kilometrekarede kontrol sağladı.

Ayrıca keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 82 terör örgütü DAEŞ hedefine, dün Fırtına obüsünden 212, çok namlulu roketatarlardan 20 atış ve 36 havan atışı yapıldı. ÖSO'nun ileri harekatı desteklenerek, belirlenen hedefler tam isabetle imha edildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan hava harekatıyla dün Kafer Khan, Yahmul, Tughali, Muraygil, El Bill, Feyruzyah, Cariz, Tel İşn, Baragidah, Şeyh Rih ve Güzel Mezra'da bulunan 14 hedefe 16 bomba atıldı. Terör örgütü DAEŞ'e ait 6 savunma amaçlı, 2 komuta kontrol merkezi, 4 barınma yeri ve el yapımı patlayıcı/mayın ile tuzaklanmış 2 olmak üzere toplam 14 bina imha edildi.

Koalisyon güçleri tarafından, Aktarin güneyinde Tall Unayb ve Tall Jijan meskun mahallerinde tespit edilen terör örgütü DAEŞ'e yönelik hava harekatında, 2 terörist etkisiz hale getirildi, komuta kontrol merkezi olarak kullanılan 1 bina ve 1 lojistik merkezi imha edildi. Terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde harekatın başından bugüne kadar, 28 mayın ile bin 16 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.