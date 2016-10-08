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hainleri öldürüldü

Tendürek hainleri öldürüldü
Kalleş terör örgütü , 15 Eylül günü Dağı'nda bulunan Karakuş tepe mevkiinde nöbet tutan güvenlik güçlerimizi hedef almıştı. Kanlı saldırıda 7'si korucu 10 kişi şehadete ulaşmıştı. Bu saldırının ardından bölgede operasyonlarını sıklaştıran güvenlik güçleri, bölgeyi PKK'ya dar etti! 3 hain kısa sürede etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Tendürek'teki hain saldırıya katılan kalleşler olduğu tespit edildi.

SİNAN AYDIN
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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