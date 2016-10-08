Telli bağırsak!

Antalya'da yaşayan Murat Hazar'ın karın ağrıları şikayeti başladı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Hazar, 4 gün önce hastaneye gitti. Adamın burada kamera yöntemi ile yapılan kontrolünde ince bağırsağına saplanmış 10 santimetre büyüklüğünde bir cisim fark edildi. Hazar, bu durum karşısında şoke oldu. Talihsiz adamın ince bağırsağına saplanmış 2 tane tel çıkarıldı. Hazar, "Daha sonra kontrollerim yapıldı. Ardından bağırsağımda problem olduğu belirtilerek ameliyat olmam gerektiği söylendi. İçeride bulunan tel bağırsağımı 4 yerinden delmişti. Şu anda iyiyim. Telin içeriye nasıl girdiği konusunda bir bilgim yok. Ama daha önce kokoreç yemiştim. Büyük ihtimal ondan olabilir. Teli görünce şaşkınlığımı gizleyemedim. Şimdi iyiyim" dedi.



