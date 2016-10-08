Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain kalkışması sırasında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bedenini tanklara siper ederek darbecileri durdurmaya çalışan ve bu sırada kolundan yaralanan milli irade kahramanı Sabri Ünal, darbecilerden hesap soracak.

Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş hain darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıkan 34 yaşındaki Ünal, Altunizade mevkisi Kısıklı Caddesi'nde tankları durdurmaya çalıştı.

Üzerine sürülen tanklara karşı gözünü kırpmadan yürüyen Sabri Ünal'ın bu cesur direnişi kameralara da yansıdı. Tank paletinin sağ kolunu ezmesiyle yaralanan Ünal, hain darbe girişiminin bastırılmasında büyük payı olan 2 bini aşkın gazinin arasında yer alıyor.

Sabri Ünal, tedavi gördüğü hastanede, üzerine tankları sürenler ve darbecilerden hesap sormaya hazırlanıyor.

TANK PALETLERİ KOLUNU EZDİ

Hukuk ve Değişim Derneği İstanbul Temsilcisi ve Ünal'ın avukatı Nuh Sami Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabri Ünal'ın yaşadığı mağduriyetin ardından kanunlar önünde hakkını arayacağını ifade etti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bu saldırıyı gerçekleştiren FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve diğer darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılması ve kamu davası açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdik. Şüpheliler hakkında TCK'nın 309, 310, 311, 312, 313, 314 ve sair maddeler ile TCK'nın 82/a-b-c maddeleri gereğince cezalandırılması için soruşturma yapılıp, kamu davası açılması için dilekçe vererek başvuruda bulunduk. Hukuk ve Değişim Derneği olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yaralananlar, şehit yakınları ve gazilere hukuki destekte bulunuyoruz. Bu çerçevede diğer şehit yakınlarımız ve gazilerimizin de müracaatları konusunda yardımcı olacağız."