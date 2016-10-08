Soylu: Onlara acı bir haberim var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , AK Parti Iğdır İl Başkanlığınca Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi dersinde yaptığı konuşmada, AK Parti akademinin siyasi hayata, ülkeye, Iğdır'a ve partiye hayırlı olması temenni etti.Muharrem ayının bütün manevi ikliminin kapsayıcılığı altında Iğdır'da olduklarını söyleyen Soylu, "Aşure ile buluşmanın onu yıllardan yıllara aktaran, yüzyıllardan yüzyıllara taşıyan büyük anlayışa sahip çıkmanın asaleti ile beraber buradayız. Bugün bu anlayış ile Kerbela meselesinin, büyük Kerbela olayının hem tarihimizin hem medeniyetimizin hem insanlığımızın bize unutulmayacağı bir ders olduğu bilinciyle buradayız." diye konuştu.Soylu, insanın yaratılmışların en şereflisi olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Biliriz ki, insanlar Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki elçileridir. Her birinin özelliği, üstünlüğü ve her birinin ortaya koyduğu karakter farklıdır. Hepsinin bir araya gelişi aslında yeryüzünde insanlığı da en güzel şekilde tarif eder. 15 Temmuz'a bakarken biraz da bu cihette bakmak lazım. Kolay değil, insanların tanka karşı yürümesi. Kolay değil, çıplak elleri ile silahlara meydan okuması. Yine kolay değil kadın, erkek, çoluk çocuk, ihtiyar hiçbir fark gözetmeksizin sokakta 'Biz hürriyetimizi, liderimizi, demokrasimizi kimseye teslim etmeyiz, biz başkalarının oyuncağı haline getirilen bir ülke değiliz' demek.""Biz köksüz bir medeniyetin evlatları değiliz" sözlerine yer veren Soylu, "Biz çok güçlü, köklü, tarihten tecrübesini ve birikimini almış ama geleceğe bakan bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim sorumluluğumuz sadece bugüne ait bir sorumluluk değildir. Sorumluluğumuz düne ait bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.



Şehit eşleri ile dün bir araya geldiklerini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Muş Malazgirt'te şehit olan jandarma komutanı Aslan Bey'in eşi Funda Hanım, kurduğu bir iletişimle bir araya getirdiği şehit eşleriyle Ankara'da bize gelmek istediğini söyledi. 'Başımız gözümüz üstüne' dedik. Dün sabah onlarla birlikteydik, sohbet ettik, o güzel çocukları ile beraber olduk. Biz onlarla olurken o şehitlerinde yanımızda olduklarını elbette ki biliyorduk. Hayatımda gördüğüm en etkili, en önemli cümleyi Funda Hanım orada ifade etti. Funda Hanım, 'Süleyman Bey yüzümüzde hüzün var doğrudur, gönlümüzde yıllarca beraber olduğumuz bir yiğidin yalnızlığı var, bu da doğrudur. Ama evladımı babasız büyütürüm ama vatansız büyütemem' dedi. İşte Kerbela'dan Binbaşı Aslan'a kadar uzanan, güçlü medeniyetin tüm kodları bizim insanımıza sinmiştir."

Bakan Soylu, AR-GE Başkanlığı yaptığı dönemde Doğu ve Güneydoğu illerindeki buluşmalara katılmaya gayret ettiğini söyleyerek, ülkenin neresinde sosyal, siyasal veya ekonomik bir sorun varsa, orada sivil siyaseti güçlendirmek gerektiğini dile getirdi.Sivil siyaset bilincinin gelişmesinin demokrasiyi güçlendirdiğini belirten Soylu, "Bugün terörün önleyici tedbirleri askeri, istihbari ve polise tedbirlerdir. Ancak terörü tamamen bitirecek, terörle esas mücadeleyi gerçekleştireceğimiz terörü oluşturan sebepleri tamamen ortadan kaldıracak yegane etken sivil siyasetin gelişmesi ve onun karar verme yeteneğinin, özgür iradesinin onun yapabileceklerinin varlığıyla milletimizin buluşmasıdır." ifadesini kullandı."Bugün HDP siyaseten kendini yanlış konumlandırmış şekilde kendisine oy veren halkın, bireylerin yanında bulunmak yerine, kendi ifadeleriyle sırtını PKK'ya, PYD'ye dayayarak terörün yanında konumlandırmıştır. Onlara buradan acı bir haber vereyim, güvendikleri dağlara kar yağmaktadır, sırtlarını dayadıkları terör örgütü yok oluş girdabı içerisine girmiştir. 15 Temmuz'dan sonra içlerindeki hainlerden temizlenmiş ve hareket kabiliyeti artmış güvenlik güçlerimiz düzenledikleri operasyonlarla artık aynı çizgide buluşmuş FETÖ, PKK ve DAEŞ'e karşı bir büyük mücadele başlatmışlardır. İnşallah bölgemizde sivil siyaseti güçlendirecek, bu terör belasından kısa sürede ebediyen kurtulmuş olacağız. Hiç endişe etmeyin, demokrasiyi önceleyen, hukuk devletini önceleyenin başımız üzerinde yeri vardır. Demokrasi ve hukuk içerisinde yanlış yapan varsa bu millet bu yanlışları tolere etme kabiliyetine sahip bir millettir. Ama milleti rehin alıp ondan sonra milleti sözde mahkemelere çağırıp onlara orada ceza kesmeye çalışanlara cezanın en ağırını ödeteceğimizi bu millet görmüştür, bilmektedir ve bilecektir."

Soylu, KHK ile bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin de atanan kayyumlar ve yapılan görevlendirmelerin milletin verdiği oy ile ödediği vergiye sahip çıkan bir anlayış içerisinde gerçekleştiğini söyledi. Soylu, "Demokrasiyi bir Truva atı olarak kullanacaksın, istismar edeceksin, belediyeye geldiğini ifade edeceksin, belediye başkanı olduğunu ifade edeceksin, Avrupa'ya gidip 'Türkiye'de kayyum atıyorlar' diyeceksin. Be vicdansız, kayyumu sen belediye seçimlerinin ilk gününde 14-15 yaşında bir çocuğun bile bildiği bir eş başkan bir sözde komiser atayarak, orada demokrasiyi alt etmeye çalışarak ilk günden getirmişsin. Demokrasiyi, siyaseti rezil etmek için ellerinden gelen bütün her şeyi ortaya koymuşlardır, buna müsaade etmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz. İlk günden itibaren kararlılığımız devam etmektedir. Terör kabusunu bu ülkede sona erdireceğiz." sözlerine yer verdi.