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'nın ilçesine bağlı bir mahallede, vakası görülmesi üzerine uygulaması başlatıldı.

Siverekte kuduz karantinası

'nın ilçesine bağlı bir mahallede, vakası görülmesi üzerine uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Aşağı Karacaveren Mahallesi'nde köpeğin ısırdığı 2 ineğin telef olması üzerine mahalle sakinleri durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdi.

Kuduz şüphesi bulanan köpek, yetkililerce Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, mahallenin 6 ay süreyle karantina altına alındığını ve mahalleye hayvan giriş çıkışının yasaklandığını bildirdi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 20:19
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