Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı bir mahallede, kuduz vakası görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Aşağı Karacaveren Mahallesi'nde köpeğin ısırdığı 2 ineğin telef olması üzerine mahalle sakinleri durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdi.

Kuduz şüphesi bulanan köpek, yetkililerce Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, mahallenin 6 ay süreyle karantina altına alındığını ve mahalleye hayvan giriş çıkışının yasaklandığını bildirdi.