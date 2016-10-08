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Sahte alkol şüphesi

Sahte alkol şüphesi
Mersin'de 3 Ekim'den bu yana 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir profesörün de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölümlerin yaşandığı olay geçen pazartesi yaşanmaya başladı. Hastanelere 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle kaldırılan 4 kişi yaşamını yitirdi. Bu kişilerden Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Baştürk'ün, 6 Ekim tarihinde öldüğü öğrenildi. Zeki B.'nin (35) 3 Ekim'de, Mehmet P.'nin (51) ise 5 Ekim'de hayatını kaybettiği belirtilirken, ölen Sinan C.'nin de (48) kanında 'metil alkol' tespit edildi. 2 kişinin daha aynı şüpheyle tedavi gördüğü öğrenildi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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