Suriye'de 5,5 yıldır devam eden çatışmalara çözüm bulamaması nedeniyle eleştirilen BMGK, Rusya'nın vetosu nedeniyle bugün bir kez daha bloke edildi.

Fransa ve İspanya tarafından hazırlanan ve 40'tan fazla ülkenin destek verdiği tasarı, BMGK'da oylandı.

Halep'te çatışmaların durmasını ve askeri uçakların kent üzerinde uçmasını sonlandırmasını ihtiva eden tasarıyı daimi üye Rusya veto etti. 15 üyeden 11'i olumlu oy kullanırken Venezuela ret oyu verdi.

Çin ve Angola ise çekimser kaldı.

Bu veto ile Rusya, Esed rejiminin illegal eylemlerine son vermesini sağlamak için hazırlanan BMGK tasarılarını 5. kez veto etmiş oldu.

Rusya ve Çin 2011'den bu yana Suriye konusundaki 4 tasarıyı veto etmişti. 2014'teki son tasarıda Suriye'deki savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi isteniyordu.

Çin bu konuda ilk kez veto yetkisini kullanmayarak çekimser kalmayı tercih etti.

Rusya tarafından hazırlanan karşı karar tasarısı da bugün Konsey'de oylanacak.