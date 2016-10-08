O imama büyük şok

Çanakkale Bayramiç'e bağlı Gedik Köyü imamı AbdurrahimYetim, geçen hafta Facebook hesabından "Hayırlı cumalar,cumamız mübarekolsun. Cumaya gitmeyen erkeklerbacımsınız" yazısını paylaştı. İmamınbu paylaşımına tepki yağdı. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince imam Yetim, mesajını silip özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı. Bayramiç Kaymakamlığı, tepkilerin sürmesi üzerine Bayramiç Müftülüğü'ne imam Abdurrahim Yetim'in açığa alınması talimatını verdi. İmamhakkında ayrıca soruşturma yapılmasıistendi. Bunun üzerine Abdurrahim Yetim açığa alındı. Yerine de başka imamgörevlendirildi.
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