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O a büyük şok

O imama büyük şok
Çanakkale Bayramiç'e bağlı Gedik Köyü ı Abdurrahim Yetim, geçen hafta Facebook hesabından "Hayırlı cumalar, cumamız mübarek olsun. Cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız" yazısını paylaştı. İmamın bu paylaşımına tepki yağdı. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince imam Yetim, mesajını silip özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı. Bayramiç Kaymakamlığı, tepkilerin sürmesi üzerine Bayramiç Müftülüğü'ne imam Abdurrahim Yetim'in açığa alınması talimatını verdi. İmam hakkında ayrıca soruşturma yapılması istendi. Bunun üzerine Abdurrahim Yetim açığa alındı. Yerine de başka imam görevlendirildi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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