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lik mesaj

ödüllü gururumuz Prof. Dr. ’dan Nobel’lik bir mesaj geldi: Eğer barışı sağlamanın bir yolunu bulsaydım, bu uğurda her şeyimden vazgeçerdim...

Nobellik mesaj
Kristal Elma Festivali'ne video konferansla bağlanan Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, son açıklamalarıyla yine gönülleri fethetti. Belgeselini hazırlayan gazeteci Nebil Özgentürk'ün "İçinizde ukte kalmış, 'bunu da hayatımda yapamadım' dediğiniz ya da 'yapabilseydim' dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna Prof. Dr. Sancar, şu yanıtı verdi:

VATAN SEVGİSİ
"Hayatımda dahil bütün bilimsel başarılarımı, her şeyimi ülkemdeki barış için verirdim. Vatan sevgim olmasaydı buralara ulaşamazdım. Çok çalışın, çocuklarınıza da hem çok çalışmayı hem de vatan sevgisini öğretin. Çocuklara bunu aşılamak lazım. Memleketine faydalı olan tüm dünyaya faydalı olur."

'MOLASIZ ÇALIŞTIM'
Kendisinin bir vatansever olduğunu söyleyen, 40 yıl molasız eğlencesiz çalıştığını anlatan Prof. Dr. , başarısının sırrını şöyle anlattı: "Benim başarımın adımları; birincisi çok çalışmak, ikincisi çevrenizde konunuzla ilgili olayları takip etmek, üçüncüsü en yeni teknolojiyi bilip kendi işinizde uygulamak."

"DNA'NIN PİRİ REİS HARİTASINI ÇIKARDIK"
"Buluşlarımın insan sağlığı ve kanseri önleme üzerine faydalı olmasını isterim" diyen Prof. Dr. Aziz Sancar'ın üzerinde çalıştığı son proje yine kanser ile ilgili. Prof. Dr. Sancar, DNA'nın Piri Reis haritasını çıkardıklarını ve bunun kanser tedavisine büyük katkısı olacağını söyledi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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