Nobellik mesaj

Kristal Elma Festivali'ne video konferansla bağlanan Nobel KimyaÖdüllü Prof. Dr. AzizSancar, son açıklamalarıyla yine gönülleri fethetti. Belgeselini hazırlayan gazeteci Nebil Özgentürk'ün "İçinizde ukte kalmış, 'bunu da hayatımdayapamadım' dediğiniz ya da 'yapabilseydim' dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna Prof. Dr. Sancar, şu yanıtı verdi:
VATAN SEVGİSİ
"Hayatımda Nobel dahil bütün bilimsel başarılarımı, her şeyimi ülkemdeki barış için verirdim. Vatan sevgimolmasaydı buralaraulaşamazdım. Çok çalışın, çocuklarınıza da hem çok çalışmayı hem de vatan sevgisini öğretin. Çocuklara bunu aşılamak lazım. Memleketine faydalı olan tüm dünyaya faydalı olur."
'MOLASIZ ÇALIŞTIM'
Kendisinin bir vatansever olduğunu söyleyen, 40yıl molasız eğlencesizçalıştığını anlatan Prof. Dr. Aziz Sancar, başarısının sırrını şöyle anlattı: "Benim başarımın adımları; birincisiçok çalışmak, ikincisi çevrenizde konunuzla ilgili olayları takip etmek, üçüncüsü en yeni teknolojiyi bilip kendi işinizde uygulamak."
"DNA'NIN PİRİ REİS HARİTASINI ÇIKARDIK"
"Buluşlarımın insan sağlığıve kanseri önleme üzerinefaydalı olmasını isterim" diyenProf. Dr. Aziz Sancar'ın üzerindeçalıştığı son proje yine kanser ileilgili. Prof. Dr. Sancar, DNA'nınPiri Reis haritasını çıkardıklarınıve bunun kanser tedavisinebüyük katkısı olacağınısöyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.