Mutlu ve saskın

Hatay'ın Defne ilçesinde oturan 5 yıllık evli Miyase (42) ve Fuat Çakırkaya (42) çifti, tüp bebek tedavisi sonrasında ikizleri olacağını öğrenince büyük sevinç yaşadı. Doğuma 1 ay kala ikizlerin kalça kısmından yapışık olduğu söylendi. Antakya'daki özel bir hastanede 6 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen ikizler, anne-babalarını şoke etti. Anne Çakırkaya, "Gördüğümüzde çok şaşırdık, hatta biz kız bekliyorduk sürpriz olarak erkek geldiler. Şimdi tek hayalim var o da onları ayrı bir şekilde evimize götürebilmek" dedi. İkizlerin 6 ay sonra ameliyatla ayrılacağı belirtildi.



Yaşar ÇAPAROĞLU