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Mutlu ve saskın

4 yıldır bebek hasreti çeken çift şok üstüne şok yaşadı. Kız bekledikleri ikizler erkek çıktı. Üstelik birbirlerine yapışık doğdu

Mutlu ve saskın
Hatay'ın Defne ilçesinde oturan 5 yıllık evli Miyase (42) ve Fuat Çakırkaya (42) çifti, tüp bebek tedavisi sonrasında ikizleri olacağını öğrenince büyük sevinç yaşadı. Doğuma 1 ay kala ikizlerin kalça kısmından yapışık olduğu söylendi. Antakya'daki özel bir hastanede 6 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen ikizler, anne-babalarını şoke etti. Anne Çakırkaya, "Gördüğümüzde çok şaşırdık, hatta biz kız bekliyorduk sürpriz olarak erkek geldiler. Şimdi tek hayalim var o da onları ayrı bir şekilde evimize götürebilmek" dedi. İkizlerin 6 ay sonra ameliyatla ayrılacağı belirtildi.

Yaşar ÇAPAROĞLU
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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