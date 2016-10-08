Miss Peşmerge

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde iki yıl aradan sonra güzellik yarışması gerçekleştirildi. Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle özel bir şirket tarafından düzenlenen yarışmaya 63 aday arasından finale kalan 11 kız katıldı. Organizasyonda Jalya Sirwan adlı kızı, "IKBY 2016 Güzellik Kraliçesi" seçildi. Kraliçenin belirlenmesinin ardından alınan SMS oylarına göre de Sara İskender isimli kız "Halk Güzeli" kategorisinde birinci oldu.