Lohan: Türkiye gayet güvenli bir ülke

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret eden Lohan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriyeli sığınmacı kadınlar tarafından hediye edilen yazmayı başına bağlayarak basın açıklamasına gelen Lohan, izlenimlerini aktarırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziyaretinde dinlediği hikayelerden çok etkilendiğini dile getiren Lohan, sadece birkaç hikaye dinleme imkanı bulduğunu, oysa Türkiye'deki 3 milyondan fazla sığınmacının her birinin farklı hikayesi olduğunu, bunları tüm dünya insanlarının dinlemesi gerektiğini söyledi.





"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Lohan, "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "Bu sözün arkasında duruyorum. Çünkü sadece 5 ülke dünyadaki tüm kültürleri, ülkeleri temsil etme gücüne sahip olamaz. Türkiye, burada üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmişken Avrupa ülkelerinin, ABD'nin mülteci meselesinde daha fazla sorumluluk alması ve bunu yerine getirmesi gerekiyor. Bu noktada da Türkiye gibi ülkelere destek olunması gerekiyor." diye konuştu.





Ziyarette duygusal anlar yaşadığını belirten Lohan, "Burada babasını kaybeden çocuklar, eşini kaybeden kadınlarla karşılaştım. Bundan ötürü üzülmek dışında yapabileceğimiz şeyler olduğunu unutmamalıyız. Bir kadın olarak, elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın her yerinden birer ses, birer ses diyerek daha fazla ses çıksa daha fazla farkındalık yaratılır." ifadelerini kullandı.





Türkiye'de büyük bir misafirperverlikle karşılandığını anlatan Lohan, ABD'ye döndüğünde gördükleri karşısında farkındalık oluşturulması için çalışacağını vurguladı. Lohan, "Türkiye'de ne zaman kötü bir şey olsa ABD'de gündeme geliyor ama bu kampta inanılmaz iyi şeyler oluyor. Türkiye'nin başka yerlerinde de inanılmaz güzel şeyler oluyor. Ama kimsenin bunlardan haberi yok. Bunlar çok büyük haksızlık. Bunları dile getirmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.







"TÜRKİYE GAYET GÜVENLİ BİR ÜLKE"

Türkiye'ye yönelik yansıtılan imajın haksız olduğunu düşündüğünü belirten Lohan, "Türkiye'ye geldiğimden beri güvenli bir ülke olduğunu, yaşanılası bir ülke olduğunu görmüş durumdayım. Bunun daha fazla kişiye anlatılması gerekiyor. Benim mültecilerle ilgili Türkiye'ye 3. gelişim. Gerçekten Türkiye güzel işler yapıyor. Bizim de bu konuda en azından yardımcı olmamız gerekir. Bağış toplayabiliriz, gerekli ekipmanların alınmasını sağlayabiliriz. Sultanbeyli'de mültecilere şifa veren bir hastaneye gitmiştim. Oranın da eksiklikleri vardı. Bu konuda da çalışacağım. Türkiye'yi korkutucu bir ülke olarak göstermek istiyorlar, bu gerçekten haksızlık. Türkiye korkutucu bir yer değil, aksine gayet güvenli bir ülke. Buraya gelip, buradaki iyilikleri görmek ve bunları çoğaltmak gerekir diye düşünüyorum." sözlerine yer verdi.





























Oyuncu Lindsay Lohan, Gaziantep Hamam Müzesi ile Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti. Lohan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekilerle tarihi bir restoranda Gaziantep'in yöresel lezzetlerini tattı.