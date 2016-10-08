Kodcu konuştu çözülme başladı

MİT'TEN DESTEK
Haklarında yakalama kararı çıkan 166 polisten 13'ü 3. ve 4. sınıf 13 emniyet müdürü. 114'ü emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcısı, 39'u polis ve başpolis. İstanbul'da 26 ilçede, Türkiye genelinde ise 35 ilde düzenlenen dünkü opererasyonda şu ana kadar listeden 120 polis gözaltına alındı. Polis ekipleri, FETÖ şüphelisi meslekdaşlarının evlerinde ve emniyetteki odalarında aramalar yaptı. Şüpheliler hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olma" suçundan işlem yapılıyor. Polisin geçen ay ortaya çıkarılan kriptolu ByLock görüşme ağındaki isimlere, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan ortak çalışmalardan ulaştığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin kimliklerine ulaşılmasında, önceki hafta gözaltına alınan ve ByLock'un tasarımını yapan 5 kişiden biri olduğu iddia edilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Taşkın'ın ifadelerinin de etkili olduğu bildirildi.
TEMELİ TÜBİTAK'TA ATILDI
Terör Polisi'nin gözaltına aldığı matematik uzmanı Taşkın'ın, ByLock'un 'kodlaması'nı yaptığı ve şifremeleri bizzat kendisinin yaptığı ileri sürüldü. Taşkın'ın, FETÖ'nün iletişim ağı olan ByLock'u, bilgisayar ve matematik uzmanı olan diğer 4 FETÖ'cü ile birlikte TÜBİTAK'ta görevliyken yaptığı belirlendi. Taşkın'ın sorgusunun devam ettiği kaydedildi.
ANA SERVER'I LİTVANYA'DA
ByLock, örgütten alınan şifreyle çalıştırılabiliyor. Litvanya'daki bir server üzerinden çalışan program, App Store veya Google Play üzerinden indirilemiyor ve sadece bluetooth ile yüklenebiliyor. ByLock'u kullananların bir kısmı, geçen hafta MİT tarafından belirlenmişti. Programın yayımlandığı server'ı kırarak, ByLock listesini ele geçiren MİT ve emniyet istihbarat birimleri, binlerce örgüt üyesini deşifre etmeyi başarmıştı. Emniyet birimleri de son operasyon öncesinde ByLock kullanan bazı şüphelileri belirledi. Bu nedenle operasyona "Çözülme-1" (Unlock-1) operasyonu adı verildiği öğrenildi.
SABAH
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