Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk kaldırıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelişinin 91'nci yıldönümü törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda yapılan törene gönderilen üzerinde 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı' yazılı çelenk krize neden oldu. Çelengin bilgileri dışında yollandığını öne süren CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay çelengi tören alanından uzaklaştırdı.

BALIKESİR'E ÇELENK GÖNDERDİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 91'inci yıldönümü nedeniyle ilktören Atatürk'ün Bandırma'ya ayak bastığı tarihi iskelede yapıldı. Atatürk'ü temsilen, üzerinde dev posteri ve Türk Bayrağı bulunan römorkör iskeleye yanaştı. Römorkörden çıkan bir öğrenci elinde bulunan Türk bayrağını Kaymakam Tuncel Sonel'e öperek verdi. Belediye bandosunun Atatürk'ün sevdiği parçaları çalmasıyla devam eden kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Buradaki törende Atatürk ve şehitler anıtına çelenkler konuldu.

CHP'Lİ BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİNİ KALDIRTTI

Bu sırada tören alınına gönderilen üzerinde CHP amblemi bulunan 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı' yazılı çelenk kısa süreli soruna neden oldu. Çelengin bilgileri dışında yollandığını öne süren CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay çelengi tören alanından uzaklaştırdı.









