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Kerry'den Çavuşoğlu'na telefonu

, ile telefonda görüştü.

Kerryden Çavuşoğluna flaş Suriye telefonu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Asya İşbirliği Diyaloğu İkinci Zirvesi vesilesiyle Bangkok'ta bulunan Çavuşoğlu, Kerry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, 'deki şiddetin bir an evvel sonlandırılması ve siyasi çözümün sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, önümüzdeki dönem Suriye hakkında yapılması öngörülen toplantıların takvimi de ele alındı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 20:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevhidli tevhidli

ha şeytanla konuşmussun ha ABD ile hiç farkı yok ,bunlar daha arkanı dönmeden kuyunu kazmaya bakarlar,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2016 22:20
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