Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Asya İşbirliği Diyaloğu İkinci Zirvesi vesilesiyle Bangkok'ta bulunan Çavuşoğlu, Kerry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki şiddetin bir an evvel sonlandırılması ve siyasi çözümün sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede ayrıca, önümüzdeki dönem Suriye hakkında yapılması öngörülen toplantıların takvimi de ele alındı.
Kerry'den Çavuşoğlu'na Suriye telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Asya İşbirliği Diyaloğu İkinci Zirvesi vesilesiyle Bangkok'ta bulunan Çavuşoğlu, Kerry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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ha şeytanla konuşmussun ha ABD ile hiç farkı yok ,bunlar daha arkanı dönmeden kuyunu kazmaya bakarlar,,,
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