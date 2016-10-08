İnsanlıksavar!

Tüm dünya, Suriye'de 5.5 yıldır süren Esad zulmüne sessiz kaldı. Diktatör Esad'ın saldırılarıyla ölen yüzbinlerce insana gözlerini kapadı. Türkiye, 4 milyondan fazla Suriyelimülteciyi bağrına basarken, Avrupa ülkeleri hep birbahaneye sarıldı. Öyle ki Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Birliği toplantısında Avrupa ülkelerinin mülteci krizi yaşamaması için alınacak önlemler tartışıldı. Bu toplantının ardından dün AB yine bir skandala imza attı. Sınırlarını mültecilerden korumak için yeni bir kurumu hizmete açtı. 'Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı' adı verilen bu kuruma bin 500 kişiden oluşan özel bir ekip atadı. Kurum dün gerçekleştirilen açılışla Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda çalışmalarına başladı. Açılışta ekiplerin yanlarında bulunan çok sayıda köpek ise dikkat çekti.
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