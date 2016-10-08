  1. ABD: Savaş suçu işlendi
  2. ByLock çöktü

İnsanlıksavar!

İnsanlıksavar!
Tüm dünya, 'de 5.5 yıldır süren zulmüne sessiz kaldı. Diktatör Esad'ın saldırılarıyla ölen yüzbinlerce insana gözlerini kapadı. Türkiye, 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi bağrına basarken, Avrupa ülkeleri hep bir bahaneye sarıldı. Öyle ki Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Birliği toplantısında Avrupa ülkelerinin mülteci krizi yaşamaması için alınacak önlemler tartışıldı. Bu toplantının ardından dün AB yine bir skandala imza attı. Sınırlarını mültecilerden korumak için yeni bir kurumu hizmete açtı. 'Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı' adı verilen bu kuruma bin 500 kişiden oluşan özel bir ekip atadı. Kurum dün gerçekleştirilen açılışla Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda çalışmalarına başladı. Açılışta ekiplerin yanlarında bulunan çok sayıda köpek ise dikkat çekti.
Etiketler: , ,
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar