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İngiliz Kamuran

DBP Eş Başkanı , silahlı terör örgütü üyeliği ile yargılandığı davadan tahliye edildi. Yüksek’i desteklemek için ’den gelen bir vekil ve sendika temsilcisi ise ’nın siyasi uzantısının arkasındaki gerçeği gözler önüne serdi

İngiliz Kamuran
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı , 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tahliye edildi. Tutuklu sanık Kamuran Yüksek ve 26 avukatın katıldığı duruşmayı Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Nursel Aydoğan, Dilek Öcalan ile Halkların Demokratik Kongresi Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de izledi. Duruşmaya İngiltere işçi sendikası "Unite" temsilcisi Simon Dubbins ile İngiltere İşçi Partisi milletvekili Kate Osamar da katıldı. İngiliz vekillerin HDP ve DBP'liler samimi görüntüleri dikkat çekti. Mahkeme, tutuklama tedbirinin ölçülü ve orantılı olmayacağını gerekçe göstererek, Kamuran Yüksek'in tahliyesine karar verdi. HDP ve DBP'liler ise Yüksek'in tahliye kararını "Adalet Sarayı'nda adalet dağıtılmıyor. Dava düşmeliydi" şeklinde yorumladı. Bu arada duruşma sırasında gizlice mahkeme başkanının fotoğrafını çeken bir partili, bunu sosyal medyada yayınlayarak başkanı hedef gösterdi.


* Mahkemeyi izlemeye gelen İngiliz vekil Kate Osamar (solda) HDP'li vekil Dilek Öcalan'la samimi pozlar verdi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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