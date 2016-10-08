İngiliz Kamuran

DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek, silahlı terör örgütü üyeliği ile yargılandığı davadan tahliye edildi. Yüksek’i desteklemek için İngiltere’den gelen bir vekil ve sendika temsilcisi ise PKK’nın siyasi uzantısının arkasındaki gerçeği gözler önüne serdi
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tahliye edildi. Tutuklu sanık Kamuran Yüksek ve 26 avukatın katıldığı duruşmayı HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Nursel Aydoğan, Dilek Öcalan ile Halkların Demokratik Kongresi Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de izledi. Duruşmaya İngiltere işçisendikası "Unite" temsilcisi Simon Dubbinsile İngiltere İşçi Partisi milletvekili KateOsamar da katıldı. İngiliz vekillerin HDP ve DBP'liler samimi görüntüleri dikkat çekti. Mahkeme, tutuklama tedbirinin ölçülü ve orantılı olmayacağını gerekçe göstererek, Kamuran Yüksek'in tahliyesine karar verdi. HDP ve DBP'liler ise Yüksek'in tahliye kararını "Adalet Sarayı'nda adalet dağıtılmıyor. Dava düşmeliydi" şeklinde yorumladı. Buarada duruşma sırasında gizlice mahkemebaşkanının fotoğrafını çeken bir partili,bunu sosyal medyada yayınlayarak başkanıhedef gösterdi.
* Mahkemeyi izlemeye gelen İngiliz vekil Kate Osamar (solda) HDP'li vekil Dilek Öcalan'la samimi pozlar verdi.
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