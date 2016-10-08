İHA tespit etti, F- 16'lar vurdu

Valilikten yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tunceli il sınırı ile Kemah ilçesi arasındaki kırsal alanda İHA'lar bölücü terör örgüt mensuplarını tespit etti. Bunun üzerine hava operasyonu talebinde bulunuldu. Malatya'dan havalanan iki F-16 savaş uçağı, yerleri belirlenen 6 teröristi etkisiz hale getirildi.