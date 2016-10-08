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İHA tespit etti, F- 16'lar vurdu

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, Tunceli sınırına yakın bölgede İHA'nın tespit ettiği 6 'lı terörist, F-16'lar tarafından vuruldu.

İHA tespit etti, F- 16lar vurdu
Valilikten yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tunceli il sınırı ile Kemah ilçesi arasındaki kırsal alanda İHA'lar bölücü terör örgüt mensuplarını tespit etti. Bunun üzerine hava operasyonu talebinde bulunuldu. Malatya'dan havalanan iki F-16 savaş uçağı, yerleri belirlenen 6 teröristi etkisiz hale getirildi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 19:08
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