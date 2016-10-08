İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 2016 yılındaki trafik kazalarında geçen yıla göre ölü ve yaralı sayısında azalma meydana geldiği belirtildi.

KAZALARIN YÜZDE 79'U ÖLÜMLÜ

Analizler neticesinde en çok kazanın cuma ve cumartesi günleri, yıl içinde ise en çok 16.00-20.00 saatlerinde yaşandığı ve kazaların yüzde 88'inin sürücü hatasından kaynaklandığın kaydedildiği genelgede, kazaların yüzde 79'unun ölümlü olduğu, yüzde 40'nın da yerleşim yeri içinde meydana geldiği bildirildi.

MOTOSİKLETLERİN KARIŞTIĞI KAZA ORANI YÜZDE 18

Motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kaza oranının yüzde 18 olduğu bilgisinin paylaşıldığı genelgede, motosikletlerin üzerinde denetimlerin ciddi oranda artırılacağı ve tescile tabi olmayan motosikletlerin de bu kapsamda denetleneceği ifade edildi.

GENELGEDE KAZALARIN YÜZDE 50 AZALTILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Genelgede, trafik kazalarından kaynaklı ölüm oranlarının yüzde 50 azaltılması gerektiği belirtildi. İl Trafik Eşgüdüm Kurulu koordinesinde kentteki bütün kurum ve kuruluşların birlikte ve uyum içinde çalışma yapacağı, bu kapsamda hazırlanan kamu spotu ve yarışmalarda dereceye giren filmlerin yerel televizyonlarda yayınlanmasının sağlanacağına işaret edilerek, eğitim kurumlarında çocuklara yönelik faaliyetlerin yoğunlaştırılacağı bildirildi.

GENELGEYE GÖRE ALINMASI PLANLANAN EK TEDBİRLER

"Kazaların yoğun yaşandığı cuma ve cumartesi günleri 18.00-20.00 saatlerinde trafik denetimleri artırılacak.

EMNİYET KEMERİ TİTİZLİKLE KONTROL EDİLECEK

Kazalarda emniyet kemeri takanların kurtulma oranı yüzde 83 olduğundan, denetimlerde ön ve özellikle arka koltuklarda bulunan yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı titizlikle kontrol edilecek.

ALKOL DENETİMLERİ YOĞUNLAŞTIRILACAK

Alkollü içeceklerin tüketileceği yer ve güzergahlarda ve hafta sonu 22.00-02.00 saatlerinde alkol denetimleri yoğunlaştırılacak. Trafik kazalarının yoğunlaştığı alan ve güzergahlarda kazaların nedeni araştırılarak gerekli önlemler alınacak.

RADARLA HIZ KONTROLÜ YAPILACAK

Denetimlerle belirlenen esas ve usuller doğrultusunda radarla hız kontrolü yapılacak.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİK SORGULANMASI YAPILACAK

Başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçlu ile mücadele kapsamında şüphe edilen sürücülerin kimlik sorgulaması gerçekleştirilecek.

Denetimlerde, sürücülere durdurulma nedenleri ve işlemler hakkında nezaket kuralları içinde sözlü veya broşürlerle bilgilendirme yapılması sağlanacak."

Genelgeye ilişkin açıklama yapan yetkililer, İçişleri Bakanlığınca motosikletlerle ilgili yeni düzenleme yapılacağını söyledi.