Hulusi Paşa Fenerli çıktı!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Fenerbahçe Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı. Dün Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun oğlu Batu Mosturoğlu, Twitter hesabından, 'Hulusi Akar Paşa da kulüpüyemiz' mesajını paylaştı. Kulüp almanağından alınan görüntülere göre Hulusi Akar'ın, 2008yılında 15724 sicil numarasıyla kulübe üyeolduğu görüldü. Bu durum, Fenerbahçeliliğiyle bilinen eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı akıllara getirdi.
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