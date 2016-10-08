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Hulusi Paşa Fenerli çıktı!

Hulusi Paşa Fenerli çıktı!
Genelkurmay Başkanı 'ın Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı. Dün Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun oğlu Batu Mosturoğlu, Twitter hesabından, 'Hulusi Akar Paşa da kulüp üyemiz' mesajını paylaştı. Kulüp almanağından alınan görüntülere göre Hulusi Akar'ın, 2008 yılında 15724 sicil numarasıyla kulübe üye olduğu görüldü. Bu durum, Fenerbahçeliliğiyle bilinen eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı akıllara getirdi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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