Hendekten Hurşit çıktı

DBP’li Hurşit Külter, 27 Mayıs’ta ortadan kayboldu. PKK’nın siyasi uzantısı HDP ise bunu kullanarak “Devlet Hurşit’e işkence ediyor. Direnişi artırın, sokağa çıkın” diyerek hendek siyaseti yaptı. Külter’in ise aylardır Kerkük’te yaşadığı ortaya çıktı
PKK propagandası yapmak suçuyla gözaltına alındığı iddia edilen ve aylardır ortalıkta görünmeyen DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter, Kuzey Irak'ta ortaya çıktı. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, bir açıklama yaparak Hurşit Külter üzerinden Kürt gençlere mesaj verilmek istendiğini söylemişti. Direnişin artması gerektiğini söyleyen Demirtaş, böylelikle 50 masum insanınkatledildiği 6-7 Ekim olaylarının ikincisi için adetastart vermişti. Partisinin grup toplantısında Hurşit Külter'in fotoğrafını göstererek provokasyona devam eden ve yeni hendeklerin açılmasını işaret eden Demirtaş ile diğer HDP'lilerin iddialarının yalan olduğu Hurşit Külter'in ortaya çıkmasıyla anlaşıldı.
KENDİ YALANLARIYLA PROPAGANDA YAPTILAR
Kerkük'te basın açıklaması yapan Hurşit Külter, "İçindebulunduğum güvenlik koşulları bu açıklamayı yapmama izinvermiyordu" diyerek PKK terör örgütünün buna izin vermediğini itirafetti. Aylardır özgür olduğu halde bunu haber vermeyen ve HDP'nin"Hurşit Külter'e işkence yapılıyor. Öldürüldü, devlet saklıyor" diyereksokaklarda olay çıkarmasına göz yuman PKK sempatizanı Külter,ayrıca "Bana 13 gün işkence yaptılar. Öldüreceklerdi ama bir şekildeellerinden kaçtım" açıklamasını da yaptı. Bu sözlerin ardından 27Mayıs'tan beri haber alınamadığı iddia edilen Külter'in gözaltınaalınmama ve tamamen planlı olarak ortalıktan kaybolmaihtimalinin bulunduğu da dile getirildi. HDP Eş Başkanı SelahattinDemirtaş'ın ise PKK'nın siyasi kolunun lideri olarak Külter'in neredeolduğunu bildiği ama buna rağmen yeni bir yalanla seçmenlerinisokağa dökerek ikinci bir katliam hedeflediği iddia edildi.
Kerkük'e gizlenen Hurşit Külter aylarca kayıp numarası yaptı. HDP de bunun üzerinden kanlı propaganda yaptı.
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