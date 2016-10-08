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Hendekten Hurşit çıktı

’li , 27 Mayıs’ta ortadan kayboldu. ’nın siyasi uzantısı ise bunu kullanarak “Devlet Hurşit’e işkence ediyor. Direnişi artırın, sokağa çıkın” diyerek hendek siyaseti yaptı. Külter’in ise aylardır Kerkük’te yaşadığı ortaya çıktı

Hendekten Hurşit çıktı
PKK propagandası yapmak suçuyla gözaltına alındığı iddia edilen ve aylardır ortalıkta görünmeyen Şırnak İl Yöneticisi , Kuzey Irak'ta ortaya çıktı. Eş Başkanı , bir açıklama yaparak Hurşit Külter üzerinden Kürt gençlere mesaj verilmek istendiğini söylemişti. Direnişin artması gerektiğini söyleyen Demirtaş, böylelikle 50 masum insanın katledildiği 6-7 Ekim olaylarının ikincisi için adeta start vermişti. Partisinin grup toplantısında Hurşit Külter'in fotoğrafını göstererek provokasyona devam eden ve yeni hendeklerin açılmasını işaret eden Demirtaş ile diğer HDP'lilerin iddialarının yalan olduğu Hurşit Külter'in ortaya çıkmasıyla anlaşıldı.



KENDİ YALANLARIYLA PROPAGANDA YAPTILAR
Kerkük'te basın açıklaması yapan Hurşit Külter, "İçinde bulunduğum güvenlik koşulları bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu" diyerek terör örgütünün buna izin vermediğini itiraf etti. Aylardır özgür olduğu halde bunu haber vermeyen ve HDP'nin "Hurşit Külter'e işkence yapılıyor. Öldürüldü, devlet saklıyor" diyerek sokaklarda olay çıkarmasına göz yuman PKK sempatizanı Külter, ayrıca "Bana 13 gün işkence yaptılar. Öldüreceklerdi ama bir şekilde ellerinden kaçtım" açıklamasını da yaptı. Bu sözlerin ardından 27 Mayıs'tan beri haber alınamadığı iddia edilen Külter'in gözaltına alınmama ve tamamen planlı olarak ortalıktan kaybolma ihtimalinin bulunduğu da dile getirildi. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ise PKK'nın siyasi kolunun lideri olarak Külter'in nerede olduğunu bildiği ama buna rağmen yeni bir yalanla seçmenlerini sokağa dökerek ikinci bir katliam hedeflediği iddia edildi.

Kerkük'e gizlenen Hurşit Külter aylarca kayıp numarası yaptı. HDP de bunun üzerinden kanlı propaganda yaptı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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