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'deki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Soylu, 'nin Yüksekova ilçesinde, kobra tipi zırhlı aracın kule kısmındaki silahın ateş alması sonucu 4 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hakkarideki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı , 'nin Yüksekova ilçesinde, kobra tipi zırhlı aracın kule kısmındaki silahın ateş alması sonucu 4 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Hakkari Yüksekova'da kobra tipi zırhlı bir aracın kule kısmında bulunan silahın bir anda ateş almasıyla 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, iki vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Yaralıların tedavilerine devam edildiğini belirten Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hemen olaya ilişkin soruşturma başlatılmış olup, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için İçişleri Bakanlığınca derhal bir mülkiye başmüfettişi görevlendirilerek inceleme gerçekleştirilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine, yakınlarına geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum."
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 20:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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zafer zafer

Araştırsınlar o polisi kesin fetocudur

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cevapla 08.10.2016 22:17
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