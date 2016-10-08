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Güvenlik zirvesi sona erdi

başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi.

Güvenlik zirvesi sona erdi
Beylerbeyi Sarayı'ndaki Sarı Köşk'te basına kapalı 1 saat 40 dakika süren toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve ilgili bürokratlar katıldı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 18:32
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