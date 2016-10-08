Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da güvenlik toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da katılacağı Güvenlik Toplantısı Beylerbeyi Sarayı'nda öğleden sonra gerçekleştirilecek. Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenecek toplantı, saat 15.30'da başlayacak.
Toplantıya üst düzey askeri ve sivil güvenlik yetkililerinin katılması bekleniyor.
Güvenlik toplantısı Erdoğan başkanlığında yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da güvenlik toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da katılacağı Güvenlik Toplantısı Beylerbeyi Sarayı'nda öğleden sonra gerçekleştirilecek. Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenecek toplantı, saat 15.30'da başlayacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , güvenlik toplantısı , Beylerbeyi sarayı
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