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Erdoğan başkanlığında yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Güvenlik toplantısı Erdoğan başkanlığında yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da na başkanlık edecek. 'ın İstanbul'da katılacağı Güvenlik Toplantısı 'nda öğleden sonra gerçekleştirilecek. Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenecek toplantı, saat 15.30'da başlayacak.
Toplantıya üst düzey askeri ve sivil güvenlik yetkililerinin katılması bekleniyor.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 12:03
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