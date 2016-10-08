  1. Terör örgütünün komuta binası imha edildi!

'da yola döşenen patlayıcı imha edildi

ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde infilak ettirildi

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'ın ilçesi Kırkpınar mevkisindeki yol kenarına tuzaklanmış 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü içerisindeki 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü 'nın yaptığı saldırılar sonucu vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarının olumsuz etkilendiği, can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşların terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması amacıyla her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Alınan tedbirler kapsamında mayın ve el yapımı patlayıcı aramasında, Dicle ilçesi Kırkpınar mevkisinde yolun kenarına gömülü 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, patlayıcının, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde imha edildiği ve patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 11:01
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