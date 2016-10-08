Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir otobüste arama yapan polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri 2 kadını sorguya aldı.

KADINLARIN PKK ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kadınların kimliklerini sorgulayan polis ekipleri, şahısların PKK terör örgütü üyesi olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Silahsız olarak otobüste yakalanan kadın teröristler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.