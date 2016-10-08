  1. Güvenlik zirvesi sona erdi

'da 2 kadın terörist yakalandı

'da bir otobüste uygulama yapan polis ekipleri, terör örgütü 'nın dağ kadrosundan olan 2 kadın teröristi yakaladı.

Diyarbakırda 2 kadın terörist yakalandı

'ın Çınar ilçesinde bir otobüste arama yapan polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri 2 kadını sorguya aldı.

KADINLARIN PKK ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Kadınların kimliklerini sorgulayan polis ekipleri, şahısların terör örgütü üyesi olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Silahsız olarak otobüste yakalanan kadın teröristler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 18:32
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