Denize uçtu

Muğla'da geçen salı günü bir aracın yamaçtan denize uçtuğunu öğrenen Sahil Güvenlik, bölgeye hareket etti. 2 metreaçıkta bulunan otomobilinters döndüğü görüldü. Dalış yapan ekipler, arka koltuğa sıkışan bir erkek cesedi buldu. Jandarma, cesedin Gökhan Kurtlu'ya ait olduğunu tespit etti. Kurtlu, yakınlarının katılımıyla toprağa verildi. Olayın yaşandığı bölgede birçok kez hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıkan Kurtlu'nun, 24 Eylül'de Facebook'taki hesabından ise "Abilerim, ablalarım. Hayat kısa. Hepimiz bir gün o beyaz örtü - kefeni giyeceğiz. Allah o kefene girmeyi nasip etsin, önemli olan ölmek ölüp de helallik alabilmek" paylaşımı yaptığı görüldü.
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