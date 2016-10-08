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Denize uçtu

Denize uçtu
Muğla'da geçen salı günü bir aracın yamaçtan denize uçtuğunu öğrenen Sahil Güvenlik, bölgeye hareket etti. 2 metre açıkta bulunan otomobilin ters döndüğü görüldü. Dalış yapan ekipler, arka koltuğa sıkışan bir erkek cesedi buldu. Jandarma, cesedin 'ya ait olduğunu tespit etti. Kurtlu, yakınlarının katılımıyla toprağa verildi. Olayın yaşandığı bölgede birçok kez hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıkan Kurtlu'nun, 24 Eylül'de Facebook'taki hesabından ise "Abilerim, ablalarım. Hayat kısa. Hepimiz bir gün o beyaz örtü - kefeni giyeceğiz. Allah o kefene girmeyi nasip etsin, önemli olan ölmek ölüp de helallik alabilmek" paylaşımı yaptığı görüldü.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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