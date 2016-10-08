Demirtaş kışkırttı FETÖ kararttı

FETÖ'cü hainlerin PKK ile işbirliği yapıp 6-8 Ekim olaylarına seyirci kaldıklarının ortaya çıkmasının ardından, asli faillerinin de mahkemelerden gizlendiği saptandı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kışkırtması ile sokağa çıkan PKK yandaşları masum vatandaşları katlederken, FETÖ'cü polislerin de kamera görüntülerini mahkemeye göndermeyerek kararttığı ortaya çıktı. 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan 6-8 Ekim olaylarında parmağı olan emniyet içindeki FETÖ'cülerin, asıl failleri yargıdan gizlediği ortaya çıktı. Olayların ardından çok sayıda kişi tutuklanıp haklarında Diyarbakır 4. ve 5. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde dava açıldı. Yargılamalar başladıktan sonra sanıkların olaylara bizzat katıldıklarına dair herhangi bir fotoğraf veya görüntü kaydına rastlanmadı. Sadece altında polislerin imzalarının bulunduğu yakalama ve bilgi alma tutanakları vardı. Mahkeme heyeti, emniyete yazı yazarak sanıklarla ilgili görüntü ve fotoğraf kayıtlarının gönderilmesini istedi. Toplumsal olaylarda başta TOMA, Kobra ve panzer gibi araçlarda takılı bulunan koruma kalkanlı kameraların kesintisiz çalışması yönünde İçişleri Bakanlığı genelgesine rağmen, 6-8 Ekim'de zırhlı polis araçlarının kameralarının kayıt yapmadığı bildirildi. Mahkemeye gönderilen yazıda ise, "Kameralar çalışmadığı için araçlardan görüntü alınamadı" denildi. Olayların yaşandığı yerde MOBESE kayıtları olmadığını söyleyen FETÖ'cü polislerin, mahkemeye gönderdikleri çevredeki MOBESE kayıtlarında ise yakalanan sanıkların teşhisine elverişli görüntüler yoktu.
GERÇEK FAİLLERİ GİZLEDİLER
FETÖ'cü polislerin, olaylara katılan vandalların yakalanması durumunda olayların durulacağını düşünerek gerçek failleri gizledikleri, bunun yerine masum kişileri fail diye yakalayıp, sade vatandaşlarla devleti karşı karşıya getirerek kamuoyunda, "Devlet Kürtleri cezalandırıyor" algısı yaratmak için bu sinsi planı hayata geçirdikleri belirtildi. Mahkemeye gönderilen bazı polis kamerası görüntülerinde, kişilerin yüzlerinin teşhis edilmemesi için kameraların yoğun biçimde hareket ettirildiği belirlendi. Taş, molotof ve el yapımı patlayıcılar kullanılırken, kameraların farklı açılara çevrildiği tespit edildi.
YÜZDE 85'İ BERAAT ETTİ
İşyerlerini yağmadıkları iddiasıyla yakalanan çok sayıda kişinin olaylarla ilgisi olmadığı tespit edildi. Polis tutanaklarına göre, yakalanan sanıkların yüzde 85'i hakkında, eylemlere katıldıklarına dair emare olmadığı için beraat kararı verildi. Mahkeme, olay tutanağında imzası bulunan bazı polislerle ilgili, olaylar sırasında emniyet araçlarındaki kamera görüntülerinin mahkemeden gizlenmesi nedeniyle, "Görevi kötüye kullanmak"tan suç duyurusunda bulundu.
YASİNLER UNUTULMADI Diyarbakır'da, Kobani gösterileri sırasında terör örgütü PKK'lıların katlettiği Yasin Börü ve arkadaşları ölüm yıldönümünde unutulmadı. Kentin değişik yerlerine, "6-8 Ekim olaylarında vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz" pankartları asıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.