Dehşetbüs!

İstanbul'da iki hafta önce, öfkeli yolcu metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldırıp büyük bir faciaya yol açmıştı. Korkunç kazada birçok vatandaş yaralanmıştı. Benzer bir olay dün Konya'da yaşandı. Şükrü Çalmandalı'nın (25) kullandığı belediye otobüsüne, 19 yaşındaki Fesih P. bindi. Şoför, ağır adımlarla araca binen genci uyardı. İkili kısa süreli tartışma yaşadı. Bunun üzerine Fesih P., babası Mahmut P.'yi (44) arayarak yardım istedi. Çılgına dönen adam, otomobiline atladı. Hareket halindeki otobüsün önünü kesti. Taraflar birbirine girdi. Genç adam, şoförü kolundan bıçakladı. Araçtaki diğer yolculara aldırmayan baba-oğul Çalmandalı'yı otobüsten indirerek dövdü. Taş ve sopalarla otobüsün camlarını da kıran saldırganlar sırra kadem bastı. Sağ kolunun iki yerinden bıçaklanan otobüs şoförü Şükrü Çalmandalı ise yaralı halde polisi arayarak yardım istedi. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, Fesih P. ve babası Mahmut P.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, tedavi altına alınan Çalmandalı'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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