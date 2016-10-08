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Dayan Kaya!

Ankara’daki yarışta atıyla birlikte düşerek beyin kanaması geçiren herkesi kahretti. Kardeşinin durumunun ciddi olduğunu söyleyen Selim Kaya, ünlü doktor İlhan Elmacı ile görüşeceklerini söyledi...

Dayan Kaya!
Yarış severler hipodromlarda fırtına gibi esen ünlü 'nın yaşadığı talihsiz kaza ile sarsıldı. Önceki gün meydana gelen olayda Ömer Kaya, Ankara 75. Yıl Hipodrumu'nda koşarken yere yığılan Beybaran isimli atının altında kaldı. Beyin kanaması geçiren ve kaburgaları kırılan Kaya, Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 30 yaşındaki jokeyin durumunun ciddi olduğunu söyleyen doktorlar, uyutmaktan başka çare bulamadı.

DURUMU CİDDİ
Ünlü jokeyin kendisi gibi jokeylik yapan ağabeyi Selim Kaya, yaşadıklarına inanmakta zorlandıklarını açıkladı. Hayati tehlikesi nedeniyle kardeşine hiçbir cerrahi işlem yapılamadığını söyleyen Kaya, umutlarının sürdüğünü anlattı. Selim Kaya, "İnşallah kardeşim iyileşecek. Tanıyan tanımayan herkesten dua bekliyoruz" dedi. umu tlu bekleyiş Türkücü İbrahim Tatlıses'in doktoru Prof. Dr. İlhan Elmacı ile görüşüp, beyin filmlerini kendisine göstereceklerini belirten Selim Kaya, "Prof. Dr. Elmacı'nın görüşünü aldıktan sonra ona göre hareket edeceğiz. Bir yerde umudumuzu Prof. Dr. Elmacı'ya bağladık. Kendisi İbrahim Tatlıses'i ayağa kaldırdı. Kardeşimi de kaldıracaktır" diye konuştu.

'ÖMER İÇİN DUA EDİN'
Bugüne kadar katıldığı 12 bin 891 yarışta bin 571 birincilik elde eden Ömer Kaya, 2007 yılında henüz 21 yaşındayken 'Inspector' isimli safkanla Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. Şanlıurfalı atçı bir aileden gelen Ömer Kaya şampiyon jokey Selim Kaya'nın da kardeşi. Kaya Ailesi'nin bireyleri ve sevenleri sosyal medya hesaplarından "Ömer için dua edin" mesajları yayınladı... Selim Kaya da, "Kardeşim inşallah iyileşip ayağa kalkacak" dedi.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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