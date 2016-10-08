Dayan Kaya!

Ankara’daki yarışta atıyla birlikte düşerek beyin kanaması geçiren Ömer Kaya herkesi kahretti. Kardeşinin durumunun ciddi olduğunu söyleyen Selim Kaya, ünlü doktor İlhan Elmacı ile görüşeceklerini söyledi...
Yarış severler hipodromlarda fırtına gibi esen ünlü jokeyÖmer Kaya'nın yaşadığı talihsiz kaza ile sarsıldı. Önceki gün meydana gelen olayda Ömer Kaya, Ankara 75. YılHipodrumu'nda koşarkenyere yığılanBeybaran isimliatının altındakaldı. Beyinkanaması geçirenve kaburgalarıkırılan Kaya, Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 30 yaşındaki jokeyin durumunun ciddi olduğunu söyleyen doktorlar, uyutmaktan başka çare bulamadı.
DURUMU CİDDİ
Ünlü jokeyin kendisi gibi jokeylik yapan ağabeyi SelimKaya, yaşadıklarınainanmaktazorlandıklarınıaçıkladı. Hayatitehlikesi nedeniylekardeşine hiçbircerrahi işlemyapılamadığını söyleyen Kaya, umutlarının sürdüğünü anlattı. Selim Kaya, "İnşallahkardeşim iyileşecek. Tanıyantanımayan herkestendua bekliyoruz" dedi. umu tlu bekleyiş Türkücü İbrahimTatlıses'in doktoru Prof.Dr. İlhan Elmacı ile görüşüp, beyin filmlerini kendisine göstereceklerini belirten Selim Kaya, "Prof.Dr. Elmacı'nın görüşünüaldıktan sonra ona görehareket edeceğiz. Biryerde umudumuzu Prof.Dr. Elmacı'ya bağladık.Kendisi İbrahim Tatlıses'iayağa kaldırdı. Kardeşimi dekaldıracaktır" diye konuştu.
'ÖMER İÇİN DUA EDİN'
Bugüne kadar katıldığı 12 bin 891 yarışta bin 571 birincilik elde eden Ömer Kaya, 2007 yılında henüz 21 yaşındayken 'Inspector' isimli safkanla Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. Şanlıurfalı atçı bir aileden gelen Ömer Kaya şampiyon jokeySelim Kaya'nın da kardeşi. Kaya Ailesi'nin bireyleri ve sevenleri sosyal medya hesaplarından "Ömer için dua edin" mesajları yayınladı... Selim Kaya da,"Kardeşim inşallah iyileşipayağa kalkacak" dedi.
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