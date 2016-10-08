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'ın yeni ihanet merkezi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün tetikçisi 'a Türkiye'yi karalaması için Almanya'da özel görev verildi. Yeni ihanet üssünü bulan Dündar, Almanya’da kurulacak sözde gazetecilik merkezinin başına geçecek

Can Dündarın yeni ihanet merkezi!

Vatan hainliği ve ajanlığı mahkeme kararı ile kesinleşen, terör bülteni Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni firari 'ın yeni adresi belli oldu.

Dündar Almanya'da kurulacak olan bir gazetecilik merkezinin başına geçecek.

CORRECTIV ile Can Dündar'ın ortak kuracakları gazetecilik merkezinin duyurusunda "Biz, özgür medya için mücadele etmek istiyoruz. CORRECTIV, Cumhuriyet'in eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile bir araştırmacı gazetecilik merkezi kurmak istiyor. Bu merkez, Türkiye'de ve Almanya'da yaşayan Türkiye'lilere bağımsız, kaliteli ve araştırmaya dayalı haberler verecek. Bu araştırmacı gazetecilik merkezini Can Dündar yönetecek" ifadeleri yer aldı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 18:20
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