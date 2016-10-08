Bylock’çu yüzbaşıdan şok: 2009 KPSS soruları da çalındı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü yüzbaşı C.Ç., çarpıcı itiraflarda bulundu. Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'a ifade veren C.Ç. örgütün gizlenme yöntemleri, evlendirme biçimi, sınav sorularının çalınması ve ByLock'un kurulmasına kadar FETÖ'nün tüm tezgâhını anlattı.
GİZLENMEK İÇİN NAMAZ YOK
C.Ç., örgüte dershanelerine giderek katıldığını anlatarak. "Kara Harp Okulu'nda okurken cemaatin kuralları gereği kendimizi gizlemek için namaz kılmıyor, oruç tutmuyorduk. Namazı ima ile gözle kılıyorduk. Abdesti de teyemmüm ile alıyorduk" dedi. C.Ç., evlilik sürecini ise, "Evlenmek istediğim zaman bana bilgisayardan eşimin fotoğrafını gösterdiler. Bizi tanıştırıp evlendirdiler. Sıkıntı olmasın diye eşimini başını açtırdılar" diye anlattı. İtirafçı yüzbaşı "2009 KPSS sınavından önce örgüt abisi beni aradı. Soruları o yıl alamadık. 2010 KPSS'den 2-3 gün önce H.A. beni eve çağırdı. Yemin metnini okuttuktan sonra 2010 KPSS sorularını flaş bellekle bana verdi. Eşime götürdüm. Doğru şıkları koyulaştırmışlardı. Sınavda hepsi çıktı eşim yüksek puan aldı" diye konuştu. 2009, 2010, 2012 KPSS sınavı ile 2013 YDS ve ALES sınav sorularının örgüt tarafından ele geçirildiğini itiraf eden C.Ç., "Maça gel" şifresiyle kendilerini çağırıp verdiklerini anlattı. ByLock'çu yüzbaşı, "Ben 2013'te YDS, ALES sınavlarına ve İç Denetçilik Sınavları'na girdim. YDS ve ALES sorularını sınavdan bir gün önce cemaat abisi bana verdi" ifadelerini kullandı. C.Ç, ByLock'un telefonuna 2015 Ocak'ta Murtaza kod adlı bir FETÖ abisi tarafından hafıza kartı çıkartılarak bilgisayardan yüklendiğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.