Bonzai partisi ölümle bitti

İstanbul Bahçelievler'de önceki akşam 4 arkadaş, bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde alarak metruk binaya gitti. Uyuşturucu partisi yapan gençlerden 23 yaşındaki Abdullah Elveren, ortamın karanlık olmasından dolayı beş yıllık arkadaşı 24 yaşındaki Hacı Naif Carason'a cep telefonunu vererek ışık tutmasını istedi. Uyuşturucunun da etkisiyle Carason, kısa bir süre sonra telefonu cebine koyarak yürümeye başladı. Bunun üzerine ikili tartıştı. Diğer arkadaşlarının da araya girmesine rağmen Carason, cebinden çıkarttığı bıçağı çekerek arkadaşı Elveren'in göğsüne sapladı. Yaralı genç kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını bıçaklayan Hacı Naif olay yerinden kaçtı. Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçleri, katil zanlısını evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kanlı elbiseleriyle emniyete götürülen gencin üzerinde, öldürdüğü arkadaşına ait cep telefonu bulundu.



Barış SÖZAL