Bonzai partisi ölümle bitti

İstanbul Bahçelievler'de önceki akşam 4 arkadaş, bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde alarak metruk binaya gitti. Uyuşturucu partisi yapan gençlerden 23 yaşındaki Abdullah Elveren, ortamın karanlık olmasından dolayı beş yıllık arkadaşı 24 yaşındaki Hacı Naif Carason'a cep telefonunu vererek ışık tutmasını istedi. Uyuşturucunun da etkisiyle Carason, kısa bir süre sonra telefonu cebine koyarak yürümeye başladı. Bunun üzerine ikili tartıştı. Diğer arkadaşlarının da araya girmesine rağmen Carason,cebinden çıkarttığı bıçağıçekerek arkadaşı Elveren'ingöğsüne sapladı. Yaralı gençkanlar içinde yere yığılırken,arkadaşını bıçaklayan HacıNaif olay yerindenkaçtı. BahçelievlerDevlet Hastanesi'nekaldırılan talihsizgenç buradayapılan tümmüdahalelere rağmenkurtarılamadı. Emniyet güçleri, katil zanlısını evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kanlı elbiseleriyle emniyete götürülen gencin üzerinde, öldürdüğü arkadaşına ait cep telefonu bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.